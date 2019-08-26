WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 18:32

Общество

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская станцевала с детьми в Skills-парке в Казани

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Общество

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская станцевала с детьми в Skills-парке в Казани

Фото: Елена Кривопатре

Телеведущая приехала в Казань для участия в проекте по профориентации для учеников 6 — 11-х классов «Билет в будущее».

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Телеведущая Первого канала и блогер Юлия Барановская поучаствовала в проекте по профориентации для учеников 6 — 11-х классов «Билет в будущее», который презентовали сегодня в Skills-парке казанского парка им. Горького. 

Осмотрев все площадки, гостья обратилась со сцены к участникам квеста с приветственным словом, после чего в рамках флешмоба станцевала с детьми и волонтерами чемпионата WorldSkills.

Телеведущая без всякого стеснения вместе несколькими десятками малышей повторяла движения за волонтерами. После танцев Барановскую долго не отпускали поклонники и просили сделать фотографию на память. К слову, никому из них она не отказала.

В общении с корреспондентом ИА «Татар-информ» Барановская отметила, что проект «Билет в будущее» — это прекрасная возможность для детей определиться с будущей профессией и попробовать все на деле.

«Это отличное место, где родители с детьми могут провести время вместе — и тем, и другим будет одинаково интересно. Очень важно, когда родители могут понаблюдать за своими детьми, посмотреть, как они проявят себя», — отметила гостья. 

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