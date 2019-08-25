На WorldSkills в компетенции «Сантехника отопление» участникам впервые предложили секретное задание

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). В компетенции «Сантехника и отопление» мирового чемпионата WorldSkills участникам впервые предложили секретное задание, которое молодые специалисты получили незадолго до старта состязаний. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал участник сборной России от Татарстана Дмитрий Малинов.

«В первый раз на этом чемпионате было секретное задание по нашей компетенции. Мы не знали, что нужно будет делать, знали только инфраструктурный лист — какие будут позиции, модули. Задание мы увидели за 15 минут до старта. В этом и заключалась вся сложность нашей компетенции. Нужно было собрать систему отопления, систему горячего и холодного водоснабжения, систему канализации, изготовить полотенцесушитель и установить санитарно-технические приборы», — отметил Малинов.

Он добавил, что в движении WorldSkills он состоит около года, а учится в КГАСУ.

«Сейчас у меня чувство облегчения, что все закончилось. Теперь нужно немножко отдохнуть», — поделился собеседник агентства.

В компетенции «Сантехника и отопление» участники должны уметь использовать различные инструменты и сантехническое оборудование, планировать и проектировать системы, монтировать и испытывать их, используя безопасные для окружающих методы.

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