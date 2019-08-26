В Казань прибыла делегация Китая для участия в передачи флага WorldSkills

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Казань прибыла делегация Китая во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета КНР господином Ван Юнцином. Главная цель визита – участие в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills, в ходе которой представителям Китая будет передан флаг мирового первенства. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В состав делегации КНР кроме Ван Юнцина вошли министр трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая Чжан Цзинань, заместитель председателя Комитета по культуре и истории Народного политического консультативного совета Китая Ло Цзяи и другие официальные лица. В международном аэропорту «Казань» высоких гостей встретил руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин.

«Основная цель визита – участие в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, в ходе которой будет передан флаг эстафеты мирового первенства Китаю. Решение о том, что 46-й чемпионат мира WorldSkills в 2021 году пройдет в Шанхае, было принято на генеральной ассамблее WorldSkills International, которая состоялась в рамках мирового чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017», – отметили в пресс-службе.

В ходе визита запланированы встречи делегации Китая с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, вице-премьером России Татьяной Голиковой, президентом WorldSkills International Саймоном Бартли и китайскими участниками чемпионата. Кроме того, члены делегации планируют посетить Казанский Кремль и Казанский федеральный университет.

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