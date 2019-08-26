WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 22:48

Сельское хозяйство

Свекловоды Заинского района первыми в Татарстане приступили к уборке сахарной свеклы

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Сельское хозяйство

Свекловоды Заинского района первыми в Татарстане приступили к уборке сахарной свеклы

По информации Минсельхозпрода РТ, в республике уборочная площадь сладких корнеплодов составляет около 64 тыс. га.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Аграрии Заинского муниципального района первыми в Татарстане приступили к копке сахарной свеклы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в районном Управлении сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметил начальник райсельхозуправления Фаргат Камалиев, свекловодам района предстоит убрать сахарную свеклу с площади 9 тыс. 337 га. «К копке корнеплодов приступили все свеклосеющие агрофирмы района. На сегодня сахарная свекла убрана с площади более 300 га, урожайность высокая – больше 400 ц/га», – пояснил собеседник агентства.

По словам руководителя райсельхозуправления, на уборке сахарной свеклы будут работать 12 свеклоуборочных комбайнов ROPA Tiger и четыре самоходных погрузчика ROPA Maus. Пока хозяйства района будут поставлять на переработку 3-4 тыс. тонн корнеплодов в сутки. А когда ОАО «Заинский сахар», где 25 августа дали старт новому сезону переработки сахарной свеклы, заработает на полную мощность, объем отгружаемого сырья будет увеличен.

«Мощности Заинского сахарного завода позволяют переработать до 8 тыс. тонн корнеплодов в сутки. Чтобы обеспечить предприятие сырьем в необходимых объемах, свекловоды района планируют с начала сентября перейти на круглосуточную копку сахарной свёклы», – рассказал Камалиев.

По информации Минсельхозпрода РТ, в республике уборочная площадь сладких корнеплодов составляет 64,6 тыс. га.

«В этом году сахарную свеклу посеяли хозяйства 16 муниципальных районов. Урожай этой культуры будет поставляться на переработку на Заинский, Буинский и Нурлатский сахарные заводы республики», – уточнил заместитель начальника отдела развития отраслей земледелия профильного министерства Фаргат Зиннатов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в Татарстане за сезон 2018-2019 годов выработано более 275 тыс. тонн сахара, что полностью обеспечивает потребности республики в этом продукте.

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