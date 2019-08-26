WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 19:48

Общество

Участник WorldSkills 2019 из Набережных Челнов: Я 3,5 года шел к участию в мировом чемпионате

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Общество

Участник WorldSkills 2019 из Набережных Челнов: Я 3,5 года шел к участию в мировом чемпионате

Фото: Владимир Васильев

Станислав Джуманязов сегодня завершил свои соревнования на мировом чемпионате по компетенции «Инженерный дизайн CAD».

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Студент из Набережных Челнов Станислав Джуманязов в течение почти четырех лет шел к участию в мировом чемпионате WorldSkills. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом ИА «Татар-информ».

«Я верю и надеюсь, что буду в числе лидеров. Конечно, хочется золотой медали. Думаю, я справился. 3,5 года я шёл к этому, и завтра на закрытии все будет позади», — рассказал участник мирового чемпионата. 

Станислав отметил, что сейчас он в первую очередь хочет выспаться и побыть с родными. Поддержать его пришли бабушка и мама.

«Я сейчас чувствую радость и облегчение, потому что очень сильно волновалась. Будем ждать завтрашнего дня, и я верю, что победа есть, победа в руках», — поделилась мама Станислава Лариса Карасева после завершения соревнований.

В течение четырех дней участники из 31 страны по компетенции «Инженерный дизайн CAD» на компьютерах разработали готовые трехмерные детали.

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