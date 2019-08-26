Участники WorldSkills вне конкурса собрали сантехнику для дома-интерната в казанских Дербышках

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Участники мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 вне конкурса собрали санитарные узлы и ванные комнаты, которые затем установят в Дербышкинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

«В рамках проведения международного чемпионата WorldSkills Kazan 2019 выбрали один из детских домов, нуждающихся в реконструкции санитарных узлов и ванных комнат», – уточнили в пресс-службе.

Участники со всего мира по завершению основной конкурсной работы чемпионата WorldSkills собрали для детского дома по заранее подготовленному заданию в соответствии с планом здания ванные комнаты и санитарные узлы.

Впоследствии сантехника и ванные комнаты будут разобраны и доставлены для установки в детский дом. Компания-спонсор возьмет на себя все затраты по расходным материалам и оборудованию.

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