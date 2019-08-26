Воспитатели и 14 малышей спаслись из пожара, вспыхнувшего на кровле частного детсада в Казани

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Два воспитателя и 14 малышей спаслись из пожара, вспыхнувшего на кровле частного детсада «Земля детей» в казанском поселке Константиновка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 16.49 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Привольная в поселке Константиновка горит кровля частного детского сада "Земля детей"», – уточнили в МЧС РТ.

К моменту прибытия первых пожарных двое воспитателей и 14 детей самостоятельно покинули здание сада.

Порядка 15 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.





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