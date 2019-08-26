КФУ вошел в топ-3 списка работодателей программы «Глобальное образование»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет вошел в тройку лидеров-вузов по количеству трудоустроенных участников программы «Глобальное образование», сообщает пресс-служба Московской школы управления «Сколково».

Согласно таблице, 13 участников программы (из 333) выбрали татарстанский вуз для обязательной трехлетней трудовой деятельности в РФ после обучения в иностранных университетах за государственный счет. Кроме того, одним из работодателей стал Университет Иннополис — вуз разместился на седьмой строке рейтинга с пятью трудоустроенными.

Отмечается, что Татарстан занял лидирующую позицию (без учета Москвы) среди российских регионов по количеству трудоустроенных.

На первой и второй строчке рейтинга с одинаковым количеством участников находятся Высшая школа экономики и Сколковский институт науки и технологий — данные учреждения выбрали в сумме 22 человека.

На сегодняшний день в программе участвует 708 человек из России, 333 завершили обучение за рубежом и уже трудоустроились.

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