Андрей Кондратьев: «Республика должна заботиться о молодежи, чтобы она не уезжала на заработки»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Сегодня советник Премьер-министра РТ по общественным объединениям и руководитель исполкома партии «Единая Россия» Андрей Кондратьев впервые отвечал на звонки избирателей в call-центре онлайн-сервиса «Мой депутат». Подобная работа дает татарстанцам ощущение близости и открытости власти, отметил Кондратьев.

«Это находка этой избирательной кампании и эффективный сервис, где идет именно живая работа. Поступило 6,5 тыс. обращений, и большинство из них касаются благоустройства — это то, о чем мы говорим и чему посвящено большинство наших проектов, с которыми мы идем на избирательную кампанию», — сказал Андрей Кондратьев.

Первый звонок советник Премьер-министра РТ сделал Людмиле Нигматуллиной. Один из ее вопросов был связан с трудоустройством молодежи, ведь после того, как молодые люди заканчивают вузы, они не знают, куда им пойти, и у них нет возможностей для заработка.

«Мы будем работать над этим вопросом, чтобы молодежь, которая имеет хорошее образование и имеет хорошие компетенции, получала рабочие места. Республика должна заботиться о молодых людях, чтобы они не уезжали на заработки в другие регионы», — отметил Кондратьев.

Второй наказ Нигматуллиной касался спорткомплекса в Авиастроительном районе — ведущая к зданию дорожка после дождя покрывается грязью, из-за чего по ней трудно ходить. «В рамках программы „Наш двор“ на обсуждениях мы эту дорожку включим», — добавил руководитель исполкома партии «Единая Россия». Людмила Нигматуллина поблагодарила и согласилась работать на общественных площадках.

«Звонят люди, которые искренне хотят помочь. Мы понимаем, что большинство вопросов местного характера, поэтому сразу связываемся с местными муниципалитетами и пытаемся вместе найти вариант решения», — заявил Андрей Кондратьев.

Анастасия Ивановна обратилась в сервис «Мой депутат» с просьбой установить и оборудовать детские площадки на территории поселка Отары за Домом культуры и оборудовать контейнерную площадку для сбора ТКО в жилом микрорайоне Отары.

«Контейнеры для дачников уже сделаны, но их неправильно разместили и дачникам удобнее выбросить мусор в контейнер поселка Отары. Это регулируемый вопрос на уровне некоммерческих дачных товариществ, и мы его решим», — пообещал Кондратьев.

В call-центре «Мой депутат» на звонки избирателей сегодня также отвечали депутат Госсовета РТ пятого созыва, председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев и ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов.

«Такая форма позволяет работать более предметно, услышать голос человека и уточнить проблему, ведь очень важно уяснить детали, в чем именно состоит проблема», — подчеркнул председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

«В первую очередь вопросы задают по благоустройству дворов и домов, часто звонят люди с ограниченными возможностями по поводу доступности лекарств. Кто-то просит помочь в получении квартиры, люди ждут звонка и разговора. У них появляется надежда, уверенность, что они не брошены. Когда мы перезваниваем, люди радуются и говорят, что ждали звонка» — сказал Эдвард Абдуллазянов.

С начала работы call-центра (с 16 июля) поступило более 6,5 тыс. наказов и предложений от жителей Татарстана. Из них подавляющее большинство по вопросам местного значения, которые касались благоустройства, дорог и школ, остальные — вопросы республиканского и федерального уровня. На сегодняшний день в работе call-центра «Мой депутат» приняли участие 52 кандидата в Госсовет РТ шестого созыва от «Единой России». Они созвонились с 1,9 тыс. авторами наказов.

Работают с избирателями и представители партии КПРФ в Татарстане, кандидаты которой лично встречаются с избирателями во дворах или на других площадках по согласованию с территориальной избирательной комиссией. «Мы запустили работу сайта „Считай сам“, на котором избиратели могут записаться в качестве наблюдателей на избирательные участки», — сказали в КПРФ.

Осенние выборы в Госсовет РТ пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. В них примут участие ряд политических партий, в том числе парламентские — «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР. Кроме этого, ЦИК РТ зарегистрировал списки непарламентских партий, таких как «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Партия Роста».

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