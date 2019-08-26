В Нижнекамске началась подготовка к строительству двух путепроводов через железную дорогу

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовала подготовка к строительству двух путепроводов над железной дорогой на Южной автотрассе, передает «НТР 24».



Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря финансированию из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сегодня сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.



Глава города коснулся темы ремонта дорог и отметил качество проводимых работ, в том числе и ведущихся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам Метшина, задачей этой программы является сокращение мест концентрации ДТП.



«В результате реализации этой программы в Нижнекамске к 2024 году планируется увеличение до 85% доли региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям», – пояснил мэр.

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