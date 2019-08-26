Легендарный автогонщик Чагин рассказал на чемпионате WorldSkills в Казани о своём хобби

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Кулинария — одно из хобби легендарного автогонщика Владимира Чагина. Об этом семикратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» рассказал, общаясь с журналистами на полях чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

«Я увидел то, что мне нравится в жизни, что является моим хобби. Я с детства люблю готовить, и сейчас это является одним из моих увлечений в выходной день. Здесь я увидел и кондитерские изделия, и хлеб. А какая подача! Произведения искусства, кушать жалко», — признался Чагин.

Ранее он обошёл соревновательные площадки чемпионата по рабочим профессиям. Участники также боролись за звания лучших в таких компетенциях, как «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Хлебопечение».

Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 стартовал 22 августа и завершится завтра, 27 августа. Более 1300 молодых специалистов из 63 стран мира приехали на всемирные соревнования, которые проходили на площадке «Казань Экспо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.