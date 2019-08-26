Участник WorldSkills из Татарстана: «Эмоции, конечно, зашкаливают»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В «Казань Экспо» завершились состязания по компетенции «Графический дизайн», в которой принимал участие татарстанец Ярослав Великанов.

«Было, скорее, не сложно, а объемно. Очень объемные задания, и было трудно успеть в первую очередь, но эмоции, конечно, зашкаливают, потому что я очень долго этого ждал, и наконец это свершилось. Посмотрим, что будет», — поделился Ярослав с журналистами после завершения работы.

Он добавил, что в планах у него продолжить обучение и начать работать по специальности.

Каждый день участники компетенции получали разные задания. Сначала они делали восьмистраничную брошюру, визитку и логотип компании. После изготавливали упаковку лекарственного средства и этикетку для бутылки. Среди конкурсных заданий также было создание рекламного плаката, наклейки для машины.

«Эксперты ставят оценки по маленькому количеству критериев, и результаты будут известны в самый последний момент», — ранее корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала переводчик русской команды на компетенции «Графический дизайн» Анастасия Полыга.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в течение дня завершились работы компетенций «Технологии моды», «Производство металлоконструкций», «Инженерный дизайн CAD» и др.

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