Челнинцы завоевали 19 медалей на чемпионате и первенстве РТ по легкой атлетике среди инвалидов

(Набережные Челны, 26 августа, «Татар-информ»). Спортсменки из Набережных Челнов завоевали 19 медалей различного достоинства на чемпионате и первенстве Татарстана по легкой атлетике среди инвалидов. Об этом сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома Автограда.

Сборная команда Набережных Челнов включала шестерых учащихся коррекционных школ и двух взрослых спортсменов.

Состязания проходили в Мамадыше. В программу чемпионата и первенства входили такие четыре дисциплины, как прыжки в длину с места, спринтерский бег, марафонский бег и метание ядра на дальность.

На соревнованиях восемь челнинцев стали обладателями в общей сложности восьми золотых, пяти серебряных и шести бронзовых наград.

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