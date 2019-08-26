Владимир Чагин: Участие в WorldSkills даст молодежи ключ к успеху в жизни

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Проходящий в Казани мировой чемпионат WorldSkills имеет в своей основе спортивное начало. Умение быстро думать и принимать верные решения поможет участникам соревнований добиться успеха в жизни, считает посол WorldSkills, семикратный победитель «Ралли Дакар» и пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

По его словам, он гордится тем, что именно Татарстан принимает на своей земле такое масштабное и значимое событие мирового уровня. Чемпионат рабочих профессий даст хороший импульс для подрастающего поколения, поможет ему найти себя в жизни, считает легендарный автогонщик.

«Если пройтись, то здесь можно увидеть множество молодых людей с „искрой“ в глазах. Этот чемпионат полезен и нужен людям, особенно молодежи. В нем есть соревновательный момент и дух спорта, необходимость быстро думать и принимать решения. Это даст участникам ключ к успеху в этой жизни», — подчеркнул Чагин.

Он добавил — России нужны профессионалы, на которых в будущем будут равняться их коллеги. Благодаря этому будет расти общий профессиональный уровень в разных отраслях отечественной экономики.

Также Чагин обратился к жителям и гостям Казани, чтобы те посетили площадки соревнований и ощутили реальную атмосферу проходящего чемпионата.

«Телевизор и Интернет все равно не дают такого погружения, другое дело — побывать здесь самому. Это просто фантастика», — заключил Владимир Чагин.

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