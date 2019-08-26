Владимир Чагин дал советы, как вырастить настоящего профессионала

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Популяризацией рабочих профессий нужно заниматься ещё в школе, но делать это ненавязчиво. Такой совет дал семикратный победитель ралли «Дакар» в классе грузовиков, руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Первое — рабочие профессии должны присутствовать в школе. Это не должно быть навязчиво. Это должны быть качественные уроки труда. Нужно водить школьников на предприятия, но с комфортной для них частотой. Сначала маленьких — на экскурсии, в старших классах — давать что-то делать руками», — считает Чагин.

Руководителям нужно набраться терпения, потому что подготовка квалифицированных специалистов требует времени, считает автогонщик. При этом нельзя агитировать молодежь — у каждого школьника своя дорога в жизни, отметил Чагин.

«Молодой человек должен сам себя найти и выбрать правильный путь в жизни. Ни в коем случае нельзя заставлять, не должно быть давления со стороны родителей. Вызвать интерес — это правильно, и тогда ты получишь мастера своего дела», — заключил он.

Владимир Чагин — посол мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Завтра на стадионе «Казань Арена» состоится награждение победителей и церемония закрытия 45-го чемпионата, на которую приедет Президент России Владимир Путин.

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