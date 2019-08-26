Алексеевские бадминтонисты взяли шесть медалей на «Кубке Ю. А. Гагарина» в Саратове

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Сборная Татарстана, в составе которой были алексеевские спортсмены, успешно выступила на «Кубке первого космонавта Ю. А. Гагарина» по бадминтону, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского района РТ.



Всероссийские состязания проходили в Саратове. В них приняли участие 200 спортсменов из 16 регионов страны.



Среди алексеевцев золотые медали выиграли Ильмир Хайрутдинов и Айтуган Сунгатуллин, «серебро» досталось Ильмиру Хайрутдинову и Ризвану Маннанову, «бронзу» получили Денис Вафин и Виталина Кузьмина.



Успешно выступили на турнире и другие татарстанские бадминтонисты – Регина Галиахметова, Кристина Липовская, Павел Монич, Иван Гущин, Полина Григорьева, Мария Серегина, Дмитрий Белых, Исмал Хазиев и Полина Терехина. В общей сложности представители республики завоевали 55 наград разного достоинства.



В этом году перед татарстанскими спортсменами стоят сложные задачи: младшие 2007-2008 годов рождения готовятся к первенству России до 13 лет в Омске в конце октября. А старшие игроки 2004 года рождения – к Спартакиаде учащихся России, которая пройдет летом следующего года.

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