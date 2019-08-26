Сергей Поляков вошел в состав правления Альфа-Банка

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Сергей Поляков избран членом правления Альфа-Банка согласно решению, принятому советом директоров кредитной организации. Ранее его кандидатура была согласована Банком России.

Сергей Поляков присоединился к команде Альфа-Банка в январе 2019 года в должности директора по информационным технологиям.

До прихода в Альфа-Банк с мая 2013 года занимал должность директора по информационным технологиям Московской биржи, входил в состав правления. В 2006 году пришел в компанию Quadriserv на должность управляющего директора по технологиям и стратегическому развитию. С 1998-го по 2005 год работал в Deutsche Bank на различных руководящих позициях, с 1995 года руководил IT-проектами в Morgan Stanley.

В 1987 году закончил Институт математических наук имени Куранта при Нью-Йоркском Университете, получил степень магистра математики и кибернетики.

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