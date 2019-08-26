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Татар-информ

26 августа 2019, 16:40

Экономика и финансы

Оптимизация предприятий и голосовые помощники: Президент РТ провел заседание «Татнефтехиминвеста»

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Экономика и финансы

Оптимизация предприятий и голосовые помощники: Президент РТ провел заседание «Татнефтехиминвеста»

Фото: tatarstan.ru

Рустаму Минниханову предложили внедрить в МФЦ и крупных компаниях республики языковые интерфейсы.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову предложили внедрить в многофункциональных центрах и крупных компаниях языковые интерфейсы. Речь идет о применении искусственного интеллекта для понимания естественного языка. С таким предложением выступил генеральный директор ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем» Вадим Филиппов на заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

«Мы более 20 лет занимаемся разработкой нейросетевых технологий. Работаем полностью на своем оборудовании и программном обеспечении. Мы имеем системы на русском, английском и казахском языках. Сразу скажу, что мы готовы к работе с татарским языком», — отметил Филиппов.

В Татарстане компания предлагает создать диалоговую систему — цифрового помощника для граждан республики. Например, рассматриваются модули ответов на вопросы по госуслугам, предложениям для властей, записи к врачу, трудоустройству и т. д. Также есть возможность создания цифрового гида РТ. 

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«Что касается предприятий нефтехимической индустрии, нам кажется, что будут интересны такие направления. Первое — это голосовые интерфейсы к базам данных, когда можно получать любую информацию. Второе — голосовые интерфейсы к оборудованию. Чтобы можно было переговорить со сложным техническим устройством, выяснить, какая поломка у него произошла и т. д.», — продолжил докладчик.

Минниханов одобрил предложения компании. Он отметил, что властей республики впечатлила система тюменских разработчиков. «Госуслуги, язык и работа с компаниями — надо привлекать [технологии]. Это очень интересно. Уверен, что мы с вами активно будем сотрудничать», — заметил Президент РТ.

Далее перед Советом директоров выступил генеральный директор АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. Компания 13 лет работает в республике и инвестировала в РТ около 3 млрд рублей. «Мы бы хотели вывести наше сотрудничество с Татарстаном на принципиально другой уровень. Мы сделали ставку на развитие инноваций и внедрение новых технологий. Тем более что РТ является признанным лидером в этой сфере», — отметил Кузяев. 

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Речь идет о цифровизации промышленности, модернизации сетей связи, проекте «Умный домофон», видеоаналитике, экомониторинге для нефтяных компаний т. д. «Казань является одним из туристических центров России. Наличие Wi-Fi инфраструктуры в центре города, возможность бесплатно подключиться к Интернету на высоких скоростях является очень важной характеристикой привлекательности города», — добавил спикер.

Минниханов поручил проработать проекты совместно с ПАО «Таттелеком» и Министерством информатизации и связи РТ.

Директор по развитию бизнеса компании Logio Томаш Навратил презентовал систему по прогнозированию продаж и оптимизации предприятий. Фирма уже некоторое время работает в республике. К примеру, технологии Logio применяются на КАМАЗе и НЭФИСе. Присутствующие на заседании главы крупных компаний отметили высокую стоимость услуг чешских представителей. 

«Ты — хороший парень, но иногда много просишь денег. Будь более лояльным и гибким. Надо работать вместе», — обратился Минниханов к Навратилу.

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В конце собравшиеся заслушали презентацию израильской компании Safeguard Technology LLC по сотрудничеству в сфере безопасности на промышленных объектах. Затем члены Совета директоров одобрили договор «Татнефтехиминвест-холдинга» с Ассоциацией «Иннокам» об организации и проведении Глобальной конференции TCI Network в Казани в 2020 году.

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