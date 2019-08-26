Сборная КНИТУ-КХТИ стала победителем форума «PROFдвижение-2019»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Команда студентов КНИТУ-КХТИ стала победителем VI Всероссийского молодёжного форума «PROFдвижение», сообщает пресс-служба вуза.

В качестве награды команда казанского вуза получила сертификат на 250 тыс. рублей. Как рассказал староста команды Альберт Мусин, «программа форума была настолько насыщенной, что свободного времени практически не оставалось». В течение дня участникам необходимо было выполнить 3-4 задания различных форматов, также проходили мастер-классы и тренинги.

«Как нам удалось победить? Думаю за счёт эффективной командной работы, в которой мы старались использовать самые сильные стороны каждого участника, ну и конечно, был мощный настрой на высокий результат», — отметил Мусин.

Мероприятие было посвящено объявленному в Республике Татарстан Году рабочих профессий. Старшеклассники, а также учащиеся ссузов и вузов со всей страны съехались в Набережные Челны, чтобы продемонстрировать свой профессиональный и творческий потенциал.

Программа форума включала также курс лекций от топ-менеджеров КАМАЗа и посещение основных производственных площадок автогиганта с вовлечением ребят в реальный производственный процесс.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.