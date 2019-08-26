Глава компании Фуджикура в Москве: Казань в будущем станет центром высоких технологий страны

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Глава московского представительства японской компании Fujikura Ltd (Фуджикура) Шуо Масутани считает, что Казань в будущем может стать центром высоких технологий России. Своим мнением он поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«В Казани высоким технологиям уделяется большое внимание. Это лидирующий в данной области город в России. Думаю, в будущем Казань станет центром высоких технологий в стране. У вас в этой сфере есть опыт. Вы общаетесь со многими странами», — сказал он.

Шуо Масутани отметил, что Казань и Татарстан известны в мировом бизнес-сообществе. «Все японские бизнесмены, кто работает с Россией, осведомлены о Татарстане. Конечно, тот, кто никогда не был в России, может и не знать. Но среди тех, кто работает со мной, все знают о Казани, Татарстане, и все они высокого мнения о вас», — подчеркнул он.

В Казани Масутани во второй раз. «Очень красивый, чистый город. Развитая инфраструктура, люди живут в достатке. Здесь проходили Универсиада, спортивные чемпионаты. Понятно, если бы не было инфраструктуры, Казань не выбрали бы местом проведения таких масштабных мероприятий. И в будущем у вас пройдут большие события, Казань для этого идеальное место», — поделился он.

На вопрос о том, что больше всего понравилось, гость с улыбкой нарисовал в воздухе треугольник. «Я очень полюбил эчпочмак. Очень понравились ваши национальные костюмы зеленого цвета. Я японец, из Азии, я чувствую и духовную близость с татарами, вы в некоторой степени азиатский народ. Относитесь к людям по-азиатски, умеете угождать человеку, проникать в душу», — сказал Масутани.

Fujikura Ltd. (Фуджикура) — глобальная компания по производству телекоммуникационных систем и оптического кабеля с головным офисом в Японии. Общее число сотрудников предприятия по всему миру составляет 58 тысяч человек. Fujikura Ltd. стала одним из официальных спонсоров WorldSkills Kazan 2019. Компания обеспечила оборудованием компетенцию «Информационные кабельные сети».

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