За решетку отправится дальнобойщик, по вине которого в ДТП на М7 в Татарстане погибли мать с дочкой

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Больше четырех лет за решеткой проведет дальнобойщик из Белоруссии, по вине которого в ДТП на М7 в Татарстане погибли мать с полуторагодовалой дочкой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что вечером 26 мая 36-летний житель Республики Беларусь, управляя седельным тягачом с прицепом, двигаясь по автодороге М-7, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение со стоявшими на светофоре тремя автомобилями по принципу "домино". После этого последний автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем "Газель"», – рассказал агентству Галиев.

В результате аварии 36-летняя автоледи и ее полуторагодовалая дочка погибли на месте происшествия. Кроме того, в аварии пострадали еще три человека.

Суд признал дальнобойщика виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и назначил ему наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце мая на трассе М7 произошла страшная авария, в которой погибли 36-летняя женщина и ее маленькая дочка. В суде было установлено, что водитель фуры уснул за рулем и снес несколько автомобилей, которые остановились на перекрестке для поворота.



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