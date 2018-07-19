Предприятия нефтегазохимического комплекса РТ на 8% увеличили отгрузку продукции с начала года

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). За первое полугодие 2019 года предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана отгрузили продукции на 860 млрд рублей. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании Совета директоров компании.

«Выросли финансовые показатели в добыче и переработке нефти. Сказалось увеличение добычи нефти в производстве моторных топлив. В секторе химии и нефтехимии прибыль выросла за счет результатов Нижнекамскнефтехима в условиях благоприятной динамики мировых цен на натуральный каучук в первом полугодии. В последнем месяце на рынке отмечается снижение цен», — отметил он.

За первое полугодие 2019 года в Татарстане добыто 18,2 млн тонн нефти. Произведено более 3 млн тонн дизельного топлива, 840 тыс. тонн автобензинов, 900 тыс. тонн пластмасс, 347 тыс. тонн каучуков и 4,3 млн штук шин. Совокупный выпуск продукции по нефтегазохимическому комплексу республики увеличился на 3 %.

«Производство нефтепродуктов выросло на 9%, пластмассовых изделий — на 7,5%, добыча нефти — на 3%. Снижение наблюдается в секторах химической продукции и резиновых изделий. Нарушение кооперации цепочки производства шин и каучуков привело к сокращению объемов производства, потере выручки и ухудшению результатов отрасли в целом», — добавил Яруллин.

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