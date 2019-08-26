Таткнигоиздат представит более 300 книг на Московской международной книжной выставке-ярмарке

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Москве 4 сентября стартует одно из самых ярких книжных событий года — Московская международная книжная выставка-ярмарка. На стенде Татарского книжного издательства будет представлено более 300 наименований книг. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Для посетителей ярмарки издательство экспонирует книги на русском и татарском языках: художественную и детскую литературу, словари, справочники, подарочные и сувенирные издания.



В рамках мероприятия гостей ждут встречи с известными авторами, автограф-сессии, мастер-классы и многое другое.



Московская международная книжная выставка-ярмарка является крупнейшим и старейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. Это заметное событие в культурной жизни Москвы и России в целом, важный социальный проект для горожан и гостей города.



Выставка будет проходить в 75-м павильоне ВДНХ. Татарское книжное издательство разместится в зале А, место Q-11.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сразу три книги Татарского издательства признаны лучшими изданиями 2018 года. Церемония награждения общероссийского конкурса «Лучшие книги года» состоялась в июне этого года в рамках другого масштабного книжного фестиваля страны – «Красная площадь».

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