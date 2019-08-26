Зону халяльного питания на WorldSkills каждый день посещают около 2 тыс. участников

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Каждый день в зоне халяльного питания, организованной на чемпионате WorldSkills Kazan 2019, отпускается около 2 тыс. порций, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

«Деятельность пункта питания халяль, который расположен на территории международного выставочного центра „Казань Экспо“, осуществляется под контролем Комитета по стандарту „Халяль“ ДУМ РТ», — говорится в сообщении.

С начала чемпионата здесь отпущено почти 8300 порций, приготовленных по стандартам халяль. Таким образом, зону халяльного питания посещают более 20% всех участников WorldSkills, в том числе юниоры до 18 лет.

Постоянными посетителями халяльного общепита на WorldSkills являются участники из Малайзии, Индонезии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Турции, Ирана.

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