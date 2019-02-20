Путин встретится в Казани с членами российской сборной WorldSkills и выступит на закрытии чемпионата

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин встретится в Казани с участниками чемпионата мира WorldSkills 2019 и выступит c речью на торжественной церемонии закрытия чемпионата, которая состоится на стадионе «Казань Арена». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент примет участие в церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, прошедшего в Казани с 22 по 26 августа. Помимо выступления перед участниками международных соревнований Владимир Путин встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли», – отметили в пресс-службе.

Официально Российская Федерация вступила в организацию WorldSkills International в 2012 году и стала 60-й по счету страной-участницей международного движения. Право на проведение мирового чемпионата россияне выиграли в 2015 году в ходе таких же соревнований в Сан-Паулу, опередив французский Париж и бельгийский Шарлеруа.

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