Первые лица Саксонии и Тюрингии пожелали Президенту Татарстана удачного проведения WorldSkills

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Алексей Угаров). Главы Правительств федеральных земель Германии Саксония и Тюрингия направили телеграммы Президенту Татарстана Рустаму Минниханову с пожеланиями удачного проведения чемпионата WorldSkills.

«В 2013 году Саксония имела честь принимать чемпионат WorldSkills в Лейпциге. До сегодняшнего дня мои зарубежные партнеры вспоминают об этом мероприятии. Поэтому я особенно рад, что татарстанский оргкомитет при подготовке чемпионата в Казани опирался в том числе на наш опыт проведения мероприятия в Лейпциге и рекомендации наших ремесленных палат», – написал в телеграмме Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. «Желаю вам и всей Республике Татарстан удачного проведения чемпионата WorldSkills 2019 и надеюсь на скорую встречу», – добавил он.

В своей телеграмме Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов сравнил мировой чемпионат WorldSkills с Олимпийскими играми. «Этот чемпионат – Олимпиада в сфере высочайших профессиональных достижений. Он сможет рассказать о непрерывном развитии мира профессий во имя научно-технического прогресса и о тех высоких требованиях, которые предъявляются к знаниям и навыкам обучающихся. Желаю вам успешного проведения чемпионата, а юным участникам – прекрасных впечатлений, новых друзей и долгих теплых воспоминаний», – отметил Бодо Рамелов.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 завершится в Казани 27 августа. На торжественной церемонии закрытия в столице Татарстана ждут Президента РФ Владимира Путина.

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