В Татарстане спасли парня, который забрался на опору разрушенного моста и не смог спуститься

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Татарстане спасли 23-летнего парня, который забрался на опору разрушенного моста и не смог спуститься. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 21.30 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что возле населенного пункта Тихоново на опору разрушенного моста через реку Тойма забрался молодой человек. Самостоятельно спуститься не может», – уточнили в МЧС.

Ближе к полуночи спасатели ЗПСО № 5 сняли с каменной опоры высотой порядка 6 метров 23-летнего мужчину.





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