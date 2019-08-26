Дмитрий Песков: Стартапы-партнеры WorldSkills используют чемпионат для поиска кадров

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Соревнования по Future Skills на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 помогают стартапам развиваться. Такое мнение высказал на пресс-конференции в медиацентре «Казань Экспо» директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Зачем стартапам Future Skills? Ответ очень простой. Стартап может таким образом готовить для себя людей и продвигать свои технологии на глобальном рынке. Этот подход был реализован здесь», — заявил Песков.

Россия готова развивать такой механизм сотрудничества небольших компаний и специалистов по перспективным компетенциям, отметил спецпредставитель Президента России. Он добавил, что это могут быть международные коллаборации, лишь бы сделать такое сотрудничество глобальным трендом.

Россия инициировала соревнования по 25 компетенциям Future Skills в рамках чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Прежде состязания по перспективным программам не проводились в рамках мировых чемпионатов по профессиональному мастерству. Первые победители Future Skills получат свои награды этим вечером в концертном зале «Казань Экспо».

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