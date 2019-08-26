Татарстанская фигуристка исполнила лучший четверной прыжок в истории фигурного катания

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Фигуристка из Татарстана Камила Валиева исполнила лучший четверной прыжок в истории фигурного катания и победила в первом этапе юниорского Гран-при в Куршавеле. Об этом сообщается на сайте «Чемпионат».

За четверной тулуп австрийский арбитр Эдит Шиллер поставила высшую оценку — пять баллов, которую ранее не удавалось получить ни одной из фигуристок. Как отмечается в тексте: «Этот элемент еще не стал обыденным, но уже не воспринимается как нечто космическое. А уже через несколько лет без четверных будет невозможно претендовать на большие победы».

Валиева является подопечной заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, подготовившей победителей и призеров Олимпиады Юлию Липницкую, Алину Загитову и Евгению Медведеву.

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