Посол WorldSkills Александр Гудков опубликовал видео с зарядкой в стиле диско на берегу озера Кабан

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Посол WorldSkills шоумен Александр Гудков опубликовал в Instagram забавное видео с зарядкой в виде диско.

«Как один из послов @worldskillskazan2019 борюсь с затеканием и засиживанием на рабочем месте! Поэтому! Только она! Зарядка на рабочем месте! Везде! Всегда! Всем заводчанам гибкого понедельника!» — отмечается в надписи к видео.

Упражнения выполняют молодые люди в рабочих комбинезонах, используя различные строительные инструменты и приспособления. Так, при одновременном подъеме ноги и руки участники зарядки используют дрель, для выполнения наклонов вперед — малярный валик.

А при попеременных выпадах в сторону известный шоумен отсчитывает счет на татарском языке.

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