WORLDSKILLS-2019

Динара Прокопьева

26 августа 2019, 15:02

Общество

Роберт Уразов: Наибольший интерес к Future Skills проявляют США, Китай и Франция

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Общество

Роберт Уразов: Наибольший интерес к Future Skills проявляют США, Китай и Франция

Фото: Владимир Васильев

На чемпионате WorldSkills 2023 будет сделан еще больший упор на компетенции будущего, уверен гендиректор «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Экстремально высокий интерес к перспективным компетенциям Future Skills в рамках чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 проявляют США, Китай и Франция. Об этом сообщил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов на пресс-конференции в медиацентре «Казань Экспо».

«Интерес к Future Skills проявляют все, никто не хочет остаться на обочине истории, — сказал Уразов и добавил, что есть страны, проявляющие наибольший интерес к Future Skills. — Соревнования Junior Skills и Future Skills должны были закончиться в одно время, но на Future Skills еще идут жаркие разборки. Угадайте с кем? Франция, Китай, США».

Гендиректор движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» считает, что у стран есть лишь два пути развития — «либо инвестируете в приближение будущего, либо все ближе притягиваетесь к прошлому».

«Если Шанхай (чемпионат WorldSkills пройдет здесь в 2021 году — прим.Т-и) еще будет идти по логике инерционного развития, то Франция, которая получила право проведения чемпионата 2023 года, будет не то, что копировать, а переносить кусками [российский опыт внедрения Future Skills]», — отметил спикер.

Впервые за всю историю движения WorldSkills в программу чемпионата мира вошли соревнования по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики Future Skills. Это была инициатива России, которую поддержал в том числе Президент страны Владимир Путин.

Соревнования по 25 компетенциям Future Skills проводятся вне зачета чемпионата мира. В них участвуют более 170 конкурсантов из 17 стран, чей профессионализм оценивают свыше 100 российских и зарубежных экспертов. Сегодня вечером в концертном зале «Казань Экспо» состоится церемония награждения участников Future Skills.

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