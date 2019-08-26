Участница WorldSkills из РТ: «Мне бы хотелось, чтобы соревнования не заканчивались так быстро»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Сегодня в «Казань Экспо» в рамках чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 завершились соревнования по компетенциям «Технологии моды», «Сантехника и отопление» и ряду других.

«Я и моя команда в целом довольны моей работой, потому что за четыре дня я сделала все, что было в моих силах, все возможное и невозможное. Но результат уже узнаем завтра. Мне хотелось бы, чтобы соревнования не заканчивались слишком быстро», — поделилась член сборной России и представительница Татарстана на WorldSkills в компетенции «Технологии моды» Эвелина Алтунян.

Как рассказала тренер спортсменки Татьяна Дмитриева, Эвелина учится в институте и работает лаборантом в Казанском колледже технологии и дизайна. Отметим, девушка ранее участвовала в национальном чемпионате и в соревнованиях в Будапеште.

«Наша девочка — молодец, справилась со всеми заданиями. Верим, что мы победим», — отметила Дмитриева.

Заданием для участников компетенции «Технологии моды» было сконструировать и смоделировать пальто по теме «Царская Россия». Изделие в обязательном порядке должно включать карман с листочкой, рукава с манжетами и английский воротник, кроме того, в фасоне должна присутствовать асимметрия. На создание пальто участникам отводилось всего 12 часов.

Специалист по компетенции «Технологии моды» может работать в различных областях данной отрасли. Однако чаще всего он является индивидуальным предпринимателем, работающим на заказ или в сфере услуг, либо поставляет эталон-образцы одежды для крупных производителей.

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