Посол WorldSkills Нина Тарасова: Работодателям следует искать сотрудников на площадках WorldSkills

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Российским работодателям следует искать профессиональных сотрудников среди участников соревнований WorldSkills. Поколение молодых «профи» может внести огромный вклад в развитие самых разных сфер отечественной экономики, считает посол WorldSkills, кондитер-художник Нина Тарасова.

Такое мнение эксперт озвучила после осмотра площадок мирового чемпионата WorldSkills в Казани. Тарасовой показали соревновательные стенды, связанные с высокими технологиями, инженерией, кондитерским делом и другими компетенциями.

«Я в восторге от увиденного. Виден масштаб проделанной работы, просто потрясающе», — отметила посол WorldSkills, говоря о своих впечатлениях после прогулки по Kazan Expo.

Соревновательную площадку кондитеров Тарасова оценила с профессиональной точки зрения. По ее словам, участники этой компетенции демонстрируют серьезные навыки и умение работать по высоким стандартам.

«Сильные ребята, ювелирное и чистое выполнение работы. У каждого участника есть своя идея и оригинальная подача. Судьям будет нелегко оценивать это», — подчеркнула Нина Тарасова.

Она выразила уверенность в том, что нынешний мировой чемпионат WorldSkills в Казани привлечет внимание российских работодателей к участникам соревнований — настоящим молодым «профи».

«Для поиска работников им нужно ехать на WorldSkills, брать этих ребят на стажировки и на работу. Потому что будущее — за нашей молодежью, они креативны, современны и могут внести огромный вклад в любую сферу. Главное — поверить в них», — заключила посол WorldSkills Нина Тарасова.

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