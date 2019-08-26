Экомен и Алтынчэч будут сопровождать школьников Татарстана на экоуроках до седьмого класса

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сказочные персонажи Экомен и Алтынчэч будут присутствовать в рабочих тетрадях для учеников 1 – 7-х классов. Образовательно-просветительское издание предназначено для использования в экоклассах, сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор творческого объединения «Татармультфильм» Азат Ганиев.

«Наша задача – воспитать в детях любовь к своему родному краю и чувство ответственности за свои действия и личную причастность к тому, что будет. Нами разработана система проектов „Экология в школе“, которая включает в себя печатные издания. Разработаны издания для 1-х и 5-х классов, серия анимационных роликов из трех штук и интегративные компьютерные игры. В наших печатных изданиях и других проектах будут использоваться персонажи Экомен и Алтынчэч», – сообщил он.

Экомен – это супергерой в сфере экологии. Идея персонажа в том, что им может стать каждый ребенок. Алтынчэч – собирательный образ национального компонента, героиня, которая помогает Экомену. Герои создают дуэт, которому под силу решить любые задачи в сфере экологии. Данный тандем будет сопровождать школьников на всем пути изучения экологии – с 1-го по 7-й класс.

Два новых образовательно-просветительских издания – рабочие тетради для первоклассников «Зеленая тропа» и пособие для пятиклассников «Зеленый Татарстан» – изданы и будут активно использоваться в школьной программе для учеников экоклассов Татарстана в новом учебном году. В этом году учебные пособия выйдут тиражом по 1,5 тыс. экземпляров.

«На следующий год мы планируем развитие проекта – создание видеоуроков, интегративных библиотек, мобильных приложений и печатных изданий для вторых и шестых, а в последующем – для третьих и седьмых классов. Таким образом, мы создадим рабочую систему, которая позволит сформировать у подрастающего поколения личную ответственность за экологию», – заключил Ганиев.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.