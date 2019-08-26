Спецпредставитель Путина ожидает появления миллионов рабочих мест в сфере искусственного интеллекта

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сфера искусственного интеллекта будет способствовать появлению большого количества новых рабочих мест. Об этом сказал на пресс-конференции в медиацентре «Казань Экспо» директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«В сфере внедрения технологий обработки больших данных и машинного обучения появятся сотни новых профессий и миллионы новых рабочих мест. То, что мы сегодня называем искусственным интеллектом, — это только верхний уровень маркетингового названия», — заявил Песков.

Он привел пример, отметив, что одной из самых массовых профессий будущего станет чистка данных. Песков назвал стартап, который возник в этой сфере и уже создал 30 тыс. новых рабочих мест.

«Для того, чтобы искусственный интеллект сделал свою работу, ему нужно помочь, и для этого нужны десятки тысяч и даже сотни тысяч рабочих мест. Это необходимо, чтобы алгоритм качественно работал, хотя звучит непривычно», — заключил специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития.

Песков выступил на пресс-конференции, которая прошла на полях мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Впервые за всю историю движения WorldSkills в программу чемпионата мира вошли соревнования по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики, Future Skills.

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