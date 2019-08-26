WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 14:38

Общество

На набережной Кабана появится пешеходный мост над водой, школа воднолыжного спорта и зона барбекю

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Общество

На набережной Кабана появится пешеходный мост над водой, школа воднолыжного спорта и зона барбекю

Полностью завершить работы второй очереди благоустройства набережной планируется следующей весной.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Казани продолжается вторая очередь благоустройства набережной озера Кабан. Об этом на своей странице в Instagram сообщила помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. 

«Со стороны Салимжанова появятся четыре функциональные зоны: спорт, река, лес и мост. На Кабане обустроят смотровые площадки, амфитеатр, школу воднолыжного спорта, детскую, спортивную площадки и зону для йоги, качели, уединенные пирсы, фонтан, зону с барбекю, лодочную станцию с прокатом и построят (!) пешеходный мост над водой к улице Марджани», — написала Фишман-Бекмамбетова. 

Также в планах организовать комнату матери и ребенка с туалетом и торговые павильоны, добавила она.

Общая протяженность вновь благоустроенной набережной до улицы Марджани составит 1,4 км. Полностью завершить строительство второй очереди планируется весной 2020 года. Этой осенью будет сдан участок на улице Марджани и у фитнес-центра «Планета фитнес», уточнила помощник Президента РТ.

На второй очереди уже забили часть свай под спортивную площадку и фитоочистные сооружения, установили сваи под смотровую площадку и пешеходную дорожку, которые пройдут над водой. Кроме того, с зоны застройки пересадили более 720 деревьев, кустарников и многолетних растений. Деревья «переехали» на территорию по соседству, а растения — в питомник. Сейчас ведется демонтаж и заливка бетона под брусчатку со стороны улицы Марджани от ресторана до проката катамаранов и замена одной из лестниц, проинформировала своих подписчиков Фишман-Бекмамбетова.

 

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