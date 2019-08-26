Дмитрий Песков: WorldSkills перестал быть чемпионатом, это система подготовки востребованных кадров

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). WorldSkills переродился из чемпионата в масштабную систему подготовки молодых профессионалов. Такое мнение высказал на пресс-конференции в медиацентре «Казань Экспо» директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«WorldSkills — это давным-давно не чемпионат. Он перестал быть чемпионатом где-то в 2015 году. В России это самая массовая система подготовки новых кадров. Академия WorldSkills готовит десятки тысяч менеджеров и мастеров по всей стране», — заявил Песков.

Он сравнил Академию с гигантским сетевым распределенным университетом. Песков добавил, что и огромные корпорации, и стартапы сотрудничают с движением WorldSkills как для маркетинга, так и для поиска квалифицированных специалистов.

Академия Ворлдскиллс Россия — это подразделение союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Академия создана в 2017 году, чтобы распространять лучший мировой и отечественный опыт подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования.

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