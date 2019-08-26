Мама участника WorldSkills из РТ: «Я верю, что победа в руках»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В «Казань Экспо» завершились соревнования WorldSkills Kazan 2019 по компетенции «Инженерный дизайн CAD», где принимал участие татарстанец Станислав Джуманязов.

Поддержать его пришли бабушка и мама. «Я сейчас чувствую радость и облегчение, потому что очень сильно волновалась. Будем ждать завтрашнего дня, и я верю, что победа есть, победа в руках», — поделилась мама Станислава Лариса Карасева после завершения соревнований.

В течение четырех дней участники из 31 страны по чертежам делали трехмерную деталь, либо чертеж готовой детали.

«В этот раз задание гораздо сложнее, чем было в предыдущие годы, поэтому нельзя сказать так точно результаты. Они станут известны только после окончания», — добавил эксперт от Белоруссии Сергей Пронкевич.

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