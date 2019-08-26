Первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА появится в Казани

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). «ICL Системные технологии» первой в России прошла предварительную добровольную оценку Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Это значит, что казанская компания поможет субъектам критической информационной инфраструктуры соблюдать требования Федерального закона от 26.07.2017 года № 187-ФЗ, обеспечивая безопасность важных объектов.

Под закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» попадают как индивидуальные предприниматели и юридические лица, так и государственные органы, и учреждения, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, и юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей. Другими словами, от автотранспортных предприятий до топливных холдингов.

Согласно требованиям,они должны пройти специальное категорирование, защитить свои значимые объекты от неправомерного доступа и предотвратить нежелательные воздействия, из-за которых может нарушится функционирование таких объектов, организовать мониторинг кибербезопасности, а также взаимодействовать с ФСБ России по вопросам обнаружения, информирования и реагирования на компьютерные инциденты.

По словам министра информатизации и связи Республики Татарстан Айрата Хайруллина, выполнить собственными силами все требования закона непросто даже для крупных организаций — для этого нужна соответствующая квалификация, специалисты, выстроенные процессы, компетенции и средства защиты от киберугроз.

«Поэтому на базе компаний, обладающих необходимым опытом и экспертизой в сфере защиты информации, создаются центры ГосСОПКА, которые помогают обеспечить мониторинг информационной безопасности, вовремя обнаружить компьютерные атаки и среагировать на них до того, как они повлекут за собой сбои в критических объектах, финансовые потери и техногенные аварии, а также ведут плотное взаимодействие с Федеральной службой безопасности, обмениваясь сведениями о компьютерных инцидентах», — заявил министр.

Чтобы стать центром ГосСОПКА и оказывать подобные услуги, кандидат должен иметь квалифицированные кадровые ресурсы, необходимые программно-технические средства, лицензии ФСБ и ФСТЭК России, выстроенные процессы и нормативные документыв соответствии с требованиями к подразделениям и должностным лицам субъектов ГосСОПКА, а также заключить соглашение о взаимодействии с НКЦКИ. В свою очередь НКЦКИ планирует проводить добровольныеоценкицентров ГосСОПКА на соответствие требованиям.

Первым, кто успешно прошел такую предварительную добровольную оценку, стал Центр мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты компании «ICL Системные технологии» (SOC ICL СТ).

«Мы прошли оценку и получили из НКЦКИ заключение о соответствии требованиям и рекомендации по развитию и совершенствованию наших процессов по мониторингу информационной безопасности, анализу киберугроз и реагированию на компьютерные инциденты. Кроме того, мы завершили процедуру получения необходимой лицензии ФСБ России и в ближайшее время планируем заключитьсоглашение о взаимодействии с НКЦКИ», — рассказывает директор компании «ICL Системные технологии» Айдар Гузаиров.

«Выполненная оценка была важна не только для нас, она принесла определенную пользу и самим проверяющим, так как помогла проверить не только нас, но и методологию НКЦКИ по оценке центров ГосСОПКА. Нам очень приятно осознавать, что мы стали первыми в таком важном проекте федерального масштаба», — добавил он.

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