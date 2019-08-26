Посол WorldSkills Владимир Мельник: Нужно воспитывать своих профессионалов, другого пути у нас нет

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Для конкурентоспособности в условиях современного мира России необходимо заниматься подготовкой высококвалифицированных профессионалов. Участие в чемпионате WorldSkills дает российской молодежи возможность получать навыки по мировым стандартам профмастерства. Такое мнение журналистам озвучил посол WorldSkills, депутат Госдумы и Герой Труда РФ Владимир Мельник.

Перед общением с журналистами Мельника ознакомили с работой соревновательных площадок чемпионата в Kazan Expo и рассказали об организации события.

«Вообще, подготовка к такому масштабному мероприятию требует колоссальных сил. Но Казань всегда славилась умением проводить такие проекты на высшем уровне», — поделился впечатлениями Владимир Мельник.

Он добавил, что открыл много нового для себя за время экскурсии по павильонам чемпионата. Особенно гостя поразил высочайший уровень подготовки участников.

«Я 30 лет отработал в шахте и знаю не понаслышке суть рабочих профессий. Но здесь у ребят совсем другой уровень мастерства», — отметил посол WorldSkills.

Он напомнил, что в советское время в стране работала целая система подготовки специалистов рабочих профессий. Затем она была утрачена, но потребность в таких специалистах никуда не ушла.

«Совершенно очевидно, что нам нужно готовить профессионалов и делать это на самом высоком уровне. Потому что для конкурентоспособности России на мировом рынке нашу продукцию должны создавать люди, подготовленные по мировым стандартам. Другого пути у нас нет», — резюмировал Владимир Мельник.

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