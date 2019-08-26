Двум отличившимся жителям Мамадыша в День города присвоили звание «Почетный гражданин»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В День города Мамадыша, который праздновали в минувшие выходные, сразу двум жителям присвоено высокое звание «Почетный гражданин города Мамадыш», пишет газета «Нократ».

Награды удостаиваются люди, внесшие огромный вклад в развитие города.



За доблестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие города и муниципального района награду вручили генеральному директору Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ Джаудату Миннахметову.





Вторым отличившимся жителем стала председатель районного совета ветеранов войны и труда, руководитель местного отделения Всемирного конгресса татар Гульназира Талипова.



Ранг уездного города Мамадыш получил в 1781 году, в этом году городу исполнилось 238 лет.

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