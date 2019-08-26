Татарская классическая музыка прозвучала на Фестивале регионов России в Сочи

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Классические татарские мотивы Второй симфонии Назиба Жиганова услышала сочинская публика на Фестивале регионов России. Произведение выдающегося татарского композитора исполнил Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России Александра Сладковского, сообщает пресс-служба ГСО РТ.

«Наша цель — обогащение и продвижение национальной музыки не только в масштабах республики и России, но и всего мира. Вывести татарскую музыку на международный уровень — то, к чему мы стремимся», — отметил народный артист России Александр Сладковский.

Также на фестивале оркестр сыграл произведения Чайковского и Бетховена, а в качестве солиста к музыкантам присоединился известный скрипач, лауреат XV Международного конкурса им. Чайковского Павел Милюков.

Музыку Вивальди, Гайдна и Сен-Санса вместе с татарстанскими музыкантами исполнили лауреаты Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие»: Андрей Тарануха, Данила Владыко, Мария Артеева, Варвара Петрова. Это совместное выступление вдохновит начинающих исполнителей на успехи в музыке, считает художественный руководитель Образовательного фонда «Талант и Успех» Ханс-Йоахим Фрай.

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