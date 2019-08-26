Жители Нижнекамска проголосуют за новый стандарт дворов 8 сентября

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Сорок встреч с населением прошло в Нижнекамске в рамках проекта «Наш двор», 1606 человек пришли на общественные обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Данную информацию на деловом понедельнике озвучил мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Градоначальник также отметил, что в течение ближайших трех лет на реализацию программы будет выделено 50 млрд рублей.



На эти средства приведут в порядок все дворы многоквартирных домов. Уже определены параметры и перечень проводимых работ, которые включат ремонт дорог, установку малых форм, освещение дворовых территорий, благоустройство детских площадок, озеленение и обустройство площадок ТБО.



У нижнекамцев не только спрашивают мнение по поводу реконструкции конкретного двора, в котором они проживают – в планах запустить массовое анкетирование для создания общереспубликанских стандартов такого ремонта.



Анкетирование состоится на избирательных участках 8 сентября, параллельно с выборами депутатов Госсовета РТ.



«Я призываю нижнекамцев принять участие в этом процессе», – призвал Метшин, отметив, что у нижнекамцев уже есть наработанный опыт по благоустройству дворовых территорий, и многие предложения легли в основу новой республиканской программы.

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