Покупатели «Пятерочки» снова собирают супергероев

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). 20 августа торговая сеть «Пятерочка» запустила федеральную маркетинговую акцию «Стиратели-2». До 7 октября за каждые 555 рублей в чеке или покупку товаров партнеров акции гости всех магазинов сети получат в подарок фигурку-штампик в виде супергероя популярной киновселенной. Сотрудничество «Пятерочки» с популярным брендом MARVEL продолжается второй год.

«В этом году мы сделали игрушки MARVEL еще более функциональными и эмоциональными, услышав пожелания наших гостей в ходе прошлой акции. Теперь каждый из них со своим уникальным штампом и в фирменных геройских цветах. Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьей, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребенку на уроках в школе», — отмечает руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятерочка» Татьяна Степанова.

Полная коллекция «Стирателей-2» состоит из 16 игрушек-штампов: 10 из них — разноцветные фигурки-штампы, а 6 — одноцветные штампы-ластики. Набор собранных «стирателей» лучше всего хранить в специальном альбоме, в котором есть красные и синие чернила для печатей.

Программа лояльности торговой сети «Пятерочка» включает в себя активности не только в магазинах сети, но и в интернет-пространстве. На сайте акции стиратели2.рф можно подробнее ознакомиться с функциями штампов-ластиков, изучить список товаров партнёров акции, а также принять участие в игре «Следы Стирателей».

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