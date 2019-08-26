Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ ÎÀÝ âîïðîñû ïîïóëÿðèçàöèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé

(Êàçàíü, 26 àâãóñòà, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ Õóññàéíîì Èáðàãèìîì Àëü-Õàììàäè, îáñóäèâ ðÿä âîïðîñîâ â îáëàñòè ïîïóëÿðèçàöèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íàïîìíèë, ÷òî â ýòè â Êàçàíè ïðîõîäèò 45-é ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó ïî ñòàíäàðòàì WorldSkills. «Ìû ïðèíÿëè ýñòàôåòó ïðîâåäåíèÿ ìèðîâîãî ÷åìïèîíàòà WorldSkills ó âàñ â Àáó-Äàáè è ìíîãîìó ó âàñ íàó÷èëèñü. Áëàãîäàðþ çà òó ïîääåðæêó, êîòîðóþ Òàòàðñòàí ïîëó÷èë â Àáó-Äàáè, íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó WorldSkills Abu Dhabi 2017 ãîäà», – ñêàçàë Ïðåçèäåíò ÐÒ, îáðàùàÿñü ê Õóññàéíó Èáðàãèìó Àëü-Õàììàäè.
Ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè ïîæåëàë ñáîðíîé ÎÀÝ õîðîøèõ âûñòóïëåíèé íà ÷åìïèîíàòå â Êàçàíè. Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ê íûíåøíåìó ÷åìïèîíàòó ðàáî÷èõ ïðîôåññèé ïðîÿâëåí îãðîìíûé èíòåðåñ. Â ÷àñòíîñòè, íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ WorldSkills 2019 ïðèñóòñòâîâàë Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Åæåäíåâíî ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó ïîñåùàþò òûñÿ÷è ïîäðîñòêîâ è ìîëîäûõ ëþäåé.
Âî âðåìÿ äåëîâîé âñòðå÷è Ïðåçèäåíò ÐÒ è ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ ÎÀÝ òàêæå îáñóäèëè âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà è óêðåïëåíèÿ äåëîâûõ êîíòàêòîâ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ðàçâèòèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé.