WORLDSKILLS-2019

Òàòàð-èíôîðì

26 àâãóñòà 2019, 12:56

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ ÎÀÝ âîïðîñû ïîïóëÿðèçàöèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ ÎÀÝ âîïðîñû ïîïóëÿðèçàöèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé

Ôîòî: tatarstan.ru

Òàòàðñòàí â 2017 ãîäó ïðèíÿë â Àáó-Äàáè ýñòàôåòó ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó WorldSkills International.

(Êàçàíü, 26 àâãóñòà, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ Õóññàéíîì Èáðàãèìîì Àëü-Õàììàäè, îáñóäèâ ðÿä âîïðîñîâ â îáëàñòè ïîïóëÿðèçàöèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè.

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íàïîìíèë, ÷òî â ýòè â Êàçàíè ïðîõîäèò 45-é ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó ïî ñòàíäàðòàì WorldSkills. «Ìû ïðèíÿëè ýñòàôåòó ïðîâåäåíèÿ ìèðîâîãî ÷åìïèîíàòà WorldSkills ó âàñ â Àáó-Äàáè è ìíîãîìó ó âàñ íàó÷èëèñü. Áëàãîäàðþ çà òó ïîääåðæêó, êîòîðóþ Òàòàðñòàí ïîëó÷èë â Àáó-Äàáè, íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó WorldSkills Abu Dhabi 2017 ãîäà», – ñêàçàë Ïðåçèäåíò ÐÒ, îáðàùàÿñü ê Õóññàéíó Èáðàãèìó Àëü-Õàììàäè.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ ÐœÐ¸Ð½Ð¸ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¼ Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐžÐ±ÑŠÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… ÐÑ€Ð°Ð±ÑÐºÐ¸Ñ… Ð­Ð¼Ð¸Ñ€Ð°Ñ‚Ð¾Ð² Ð¥ÑƒÑÑÐ°Ð¹Ð½Ð¾Ð¼ Ð˜Ð±Ñ€Ð°Ð³Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼ ÐÐ»ÑŒ-Ð¥Ð°Ð¼Ð¼Ð°Ð´Ð¸

Ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè ïîæåëàë ñáîðíîé ÎÀÝ õîðîøèõ âûñòóïëåíèé íà ÷åìïèîíàòå â Êàçàíè. Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ê íûíåøíåìó ÷åìïèîíàòó ðàáî÷èõ ïðîôåññèé ïðîÿâëåí îãðîìíûé èíòåðåñ. Â ÷àñòíîñòè, íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ WorldSkills 2019 ïðèñóòñòâîâàë Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Åæåäíåâíî ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó ïîñåùàþò òûñÿ÷è ïîäðîñòêîâ è ìîëîäûõ ëþäåé.

Âî âðåìÿ äåëîâîé âñòðå÷è Ïðåçèäåíò ÐÒ è ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ ÎÀÝ òàêæå îáñóäèëè âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà è óêðåïëåíèÿ äåëîâûõ êîíòàêòîâ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ðàçâèòèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìèííèõàíîâó äîëîæèëè î ïëàíàõ «Òàòíåôòè» íàðàñòèòü ïåðåðàáîòêó íåôòè äî 15,3 ìëí òîíí â ãîä
Íîâîñòè äíÿ
13:01
Ëåíàðèÿ Ìóñëþìîâà èçáðàíà ïðåäñåäàòåëåì Âñåìèðíîãî ôîðóìà òàòàðñêîé ìîëîäåæè

Êàíäèäàòóðó Ìóñëþìîâîé ïðåäëîæèë áûâøèé ïðåäñåäàòåëü ÂÔÒÌ Òàáðèñ ßðóëëèí.

12:56
Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ ÎÀÝ âîïðîñû ïîïóëÿðèçàöèè ðàáî÷èõ ïðîôåññèé

Òàòàðñòàí â 2017 ãîäó ïðèíÿë â Àáó-Äàáè ýñòàôåòó ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó ìàñòåðñòâó WorldSkills International.

12:55
Â ìåðîïðèÿòèÿõ â Skills-ïàðêå â Êàçàíè ïðèìåò ó÷àñòèå òåëåâåäóùàÿ Þëèÿ Áàðàíîâñêàÿ

Ïðîåêò ïî ïðîôîðèåíòàöèè äëÿ ó÷åíèêîâ 6 — 11-õ êëàññîâ «Áèëåò â áóäóùåå» ïðåçåíòóþò ñåãîäíÿ â ïàðêå èì. Ãîðüêîãî.

12:43
Ïðåäñòàâèòåëü Ôèëèïïèí: WorldSkills â Êàçàíè ïðîõîäèò ëó÷øå, ÷åì â Àáó-Äàáè

Äæîé Ìàíàíñàëà îòìåòèë âûñîêîé óðîâåíü îðãàíèçàöèè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ïðîôìàñòåðñòâó â Êàçàíè.

12:33
Ìèííèõàíîâó äîëîæèëè î ïëàíàõ «Òàòíåôòè» íàðàñòèòü ïåðåðàáîòêó íåôòè äî 15,3 ìëí òîíí â ãîä

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïðîâåë çàñåäàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ íåôòÿíîé êîìïàíèè.

12:31
Ó÷àñòíèê WorldSkills èç Òàòàðñòàíà: «Îùóùåíèÿ íå îïèñàòü ñëîâàìè»

Â ÌÂÖ «Êàçàíü Ýêñïî» çàâåðøèëèñü ðàáîòû êîìïåòåíöèé «Òåõíîëîãèè ìîäû», «Ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëîêîíñòðóêöèé» è äðóãèå.

12:08
Óçáåêèñòàí âîçãëàâèë òîï çàðóáåæíûõ íàïðàâëåíèé äëÿ àâèàïåðåëåòîâ êàçàíöåâ ëåòîì

Â ÷èñëå ïîïóëÿðíûõ ìåñò äëÿ îòäûõà æèòåëåé òàòàðñòàíñêîé ñòîëèöû îêàçàëèñü ðîññèéñêèå êóðîðòû è Òóðöèÿ.

11:45
Â Åëàáóãå 23-ëåòíèé ïàðåíü óòîíóë íà òåððèòîðèè ñòàðîé ïðèñòàíè

23-ëåòíèé ìîëîäîé ÷åëîâåê óïàë â âîäó è íå ñìîã äîïëûòü äî áåðåãà.

11:42
Â ðàìêàõ WorldSkills â ïàðêàõ Êàçàíè âûñòóïÿò ãðóïïû Djinn City, «Ìàíóø-ìàíóø» è «Àâñòðàëèÿ»

26 è 27 àâãóñòà æèòåëåé è ãîñòåé Êàçàíè æäóò âûñòóïëåíèÿ ìóçûêàëüíûõ êîëëåêòèâîâ, ìàñòåð-êëàññû, ñïåêòàêëè è ìóçûêàëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ.

11:19
Áàñêåòáîëèñòû ÓÍÈÊÑà ïðîâåäóò àâòîãðàô-ñåññèþ â ïàâèëüîíå «Òåñò äëÿ ïîáåäû» íà Áàóìàíà

Ó÷àñòíèêè ìåðîïðèÿòèÿ ñìîãóò ïîëó÷èòü àâòîãðàôû èãðîêîâ è ïðîéòè ýêñïðåññ-òåñò íà ÂÈ×.

11:07
Ïðîêóðàòóðà äîáèëàñü, ÷òîáû ìàòü-îäèíî÷êó èç Êàçàíè îáåñïå÷èëè æèçíåííî íåîáõîäèìûì ëåêàðñòâîì

Æåíùèíå íåîáîñíîâàííî îòêàçàëè â áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè ïðåïàðàòà.

10:55
Ðîñðååñòð ÐÒ ïðîâåäåò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè â ýëåêòðîííîì âèäå

Êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó ìîæíî ïîëó÷èòü çàâòðà ñ 8 äî 12 ÷àñîâ.

10:36
Â «Õàçèíý» îòêðîåòñÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà Èñìàãèëà Õàëèëóëëîâà â äåíü åãî 90-ëåòèÿ

Èìÿ õóäîæíèêà åùå ïðè æèçíè âîøëî âî âñå ýíöèêëîïåäèè è ñïðàâî÷íèêè, ñòàòüè è àíòîëîãèè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà Òàòàðñòàíà.

10:21
Ñîòðóäíèêè ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî ÐÒ îòìåòèëè 20-ëåòèå óïðàâëåíèÿ âåëîïðîáåãîì

Âåëîïðîáåã ïðîøåë ÷åðåç èñòîðè÷åñêóþ ÷àñòü ãîðîäà, à òàêæå ïî Êðåìëåâñêîé íàáåðåæíîé âäîëü ðåêè Êàçàíêè.

10:16
Íà öåðåìîíèè çàêðûòèÿ WorldSkills âûñòóïÿò Ëîáîäà è Êèðêîðîâ

Â ðàìêàõ çàêðûòèÿ ñîðåâíîâàíèé ôëàã ìèðîâîãî äâèæåíèÿ WorldSkills ïåðåäàäóò ãîðîäó Øàíõàþ, êîòîðûé ñëåäóþùèì ïðèìåò ÷åìïèîíàò.

10:05
Â Êàçàíè øåñòü çäàíèé øêîë è äåòñàäîâ èìåþò ñòàòóñ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è òðåáóþò ðåìîíòà

Ñàìûå ñòàðûå çäàíèÿ — øêîëà ¹ 98 è äåòñêèé ñàä ¹ 215 Âàõèòîâñêîãî ðàéîíà Êàçàíè.

10:00
Çàììèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ Ëàòâèè: Îðãàíèçàòîðû WorldSkills Kazan âëîæèëè ìíîãî òðóäà â åãî ïðîâåäåíèå

Ëèãà Ëåäæèíà ïîáëàãîäàðèëà îðãàíèçàòîðîâ ÷åìïèîíàòà â Êàçàíè çà òåïëûé ïðèåì.

09:50
Íà ïîäãîòîâêó øêîë è äåòñàäîâ Êàçàíè ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó ïîòðàòèëè 1,5 ìëðä ðóáëåé

Ðåìîíò ïðîäîëæàåòñÿ â 16 äåòñêèõ ñàäàõ è ëèöåå-èíòåðíàòå ¹ 2.

09:39
Ìèòðîïîëèò Ôåîôàí íàçíà÷èë íàñòîÿòåëÿ åäèíñòâåííîãî êðÿøåíñêîãî õðàìà Êàçàíè

Ñåãîäíÿ ïðîòîèåðåé Àëåêñåé Êîë÷åðèí ïîçíàêîìèëñÿ ñ ïðèõîæàíàìè õðàìà è ðàññêàçàë èì î ñâîèõ ïëàíàõ.

09:36
Â ýòîì ãîäó Äåíü çíàíèé â Êàçàíè ïðîéäåò 2 ñåíòÿáðÿ

Ïî æåëàíèþ êàçàíñêèå øêîëû ñìîãóò íà÷àòü ó÷åáíûé ãîä ñ âîñêðåñåíüÿ — 1 ñåíòÿáðÿ.

09:29
Âî äâîðå äîìà â Íèæíåêàìñêå àâòîìîáèëü ñáèë ðåáåíêà ñ ñîáàêîé

Ñîáàêà ïîãèáëà, à äåâî÷êó ãîñïèòàëèçèðîâàëè ñ òðàâìîé ÷åðåïà.

09:22
Óìåð ýêñ-ãëàâà Àëüìåòüåâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ Ðèøàò Àáóáàêèðîâ

Ðèøàòà Àáóáàêèðîâà èçáðàëè äåïóòàòîì Ãîñäóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ øåñòîãî ñîçûâà â äåêàáðå 2011 ãîäà.

09:15
Â ýòîì ãîäó âòîðîêëàññíèêàì Êàçàíè âïåðâûå ïîäàðÿò «Äíåâíèê þíîãî ýêîëîãà»

Äíåâíèê ïðèçâàí íàó÷èòü ðåáÿò áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ïðèðîäå è ñîðòèðîâàòü ìóñîð.

09:08
Òàòàðñòàíêà çàâîåâàëà «áðîíçó» Êóáêà ìèðà ïî òõýêâîíäî

Êîìàíäíûå ñîñòÿçàíèÿ ñîñòîÿëèñü â êèòàéñêîì ãîðîäå Óñè.

08:50
Ê 1 ñåíòÿáðÿ â Êàçàíè îòêðîþòñÿ äâå íîâûå øêîëû íà 2,7 òûñ. ó÷åíèêîâ

Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà â ýòîì ãîäó âïåðâûå ïîéäóò â øêîëû 19 òûñ. äåòåé.

Ñîáûòèÿ