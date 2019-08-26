Перевозка пассажиров двухэтажными поездами на ГЖД за семь месяцев выросла на 21%

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Перевозка пассажиров в январе – июле со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами сообщениями Казань – Москва и Ижевск – Москва выросла почти на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба региона ГЖД.

За семь месяцев двухэтажными поездами из Казани в Москву и из Ижевска в Москву было отправлено более 282 тыс. пассажиров. «В том числе в июле двухэтажными поездами в границах ГЖД было отправлено около 49,5 тыс. человек, что составляет 42,4% к июлю 2018 года», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Доля перевозок пассажиров двухэтажными поездами от общего объема перевозок в дальнем следовании на полигоне ГЖД с января по июль составила 5,6%, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В настоящее время курсируют 12 пар двухэтажных поездов по девяти маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск и Ижевск, а также из Санкт-Петербурга в Адлер и из Ростова-на-Дону в Адлер.

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