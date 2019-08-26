В мероприятиях в Skills-парке в Казани примет участие телеведущая Юлия Барановская

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Сегодня в 16.00 в казанском парке им. Горького на площадке Skills-парка презентуют проект по профориентации для учеников 6 — 11-х классов «Билет в будущее». В мероприятиях примет участие телеведущая и блогер Юлия Барановская, сообщает пресс-служба 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

«Проект представлен квестом-игрой в формате погружения в профессию», — говорится в сообщении. Участник сканирует куар-код, переходит на сайт и проходит тестирование, путешествуя по площадке от одного мастер-класса к другому.

Юлия Барановская тоже пройдет тестирование, оценит работу мастерских, представленных в парке, составит цветочную композицию в мастерской флористики, сплетет браслет в кожевенной мастерской и примет участие в танцевальном флэшмобе.

Затем телеведущая ответит на вопросы журналистов.

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