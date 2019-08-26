Школьники и студенты из Татарстана могут поучаствовать в первой командной инженерной олимпиаде

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). Стартовал прием заявок на участие в первой командной инженерной олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы. В ней могут принять участие школьники 5 – 11-х классов и студенты из Татарстана, сообщает Минобрнауки РТ.

Олимпиада пройдет в три этапа. В первом туре учащиеся должны дистанционно ответить на вопросы по общеобразовательной программе. На втором этапе команде предстоит решить конструкторские задачи. В очном финале, который пройдет в формате инженерных соревнований, примут участие ведущие российские вузы. Участникам предстоит разработать рабочую программу или сложный технологический продукт.

«Чтобы познакомить учеников с современными инженерными направлениями, в российских школах пройдет "Урок Национальной технологической инициативы ". Школьники примут участие в интеллектуальной онлайн-игре "Лига знаний: Естественный интеллект". Победители игры получат бонусы при прохождении в финал олимпиады», – отмечается в сообщении министерства.

Участники олимпиады будут соревноваться по 23 направлениям: беспилотный транспорт, интеллектуальная энергетика, малая космонавтика, нейро- и биотехнологии, робототехника и другие.

Победители по большинству направлений получат по 100 баллов за профильный ЕГЭ и возможность поступить в лучшие технические вузы России.

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