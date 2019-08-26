WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

26 августа 2019, 13:01

Общество

Ленария Муслюмова избрана председателем Всемирного форума татарской молодежи

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Общество

Ленария Муслюмова избрана председателем Всемирного форума татарской молодежи

Кандидатуру Муслюмовой предложил бывший председатель ВФТМ Табрис Яруллин.

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Председателем Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) избрана Ленария Муслюмова. IX внеочередной съезд организации прошел в университете Иннополис.

Ранее Ленария Муслюмова была избрана Советом форума временно исполняющей обязанности руководителя организации после того, как с этой должности по собственному желанию ушел Табрис Яруллин.

В заседании съезда участвовали представители разных регионов и стран, приехавшие на курсы ВФТМ для руководителей татарских молодежных организаций, а также заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Модератор заседания Айрат Файзрахманов подчеркнул, что председатель, проживающий в Казани, будет удобен для работы организации. Он также напомнил, что руководитель форума выполняет свои обязанности на безвозмездной основе.

Кандидатуру Ленарии Муслюмовой предложил Табрис Яруллин. Других кандидатов выдвинуто не было. По итогам голосования с одним «против» и одним воздержавшимся председателем организации была избрана Ленария Муслюмова.

В своем выступлении Муслюмова отметила, что в будущем планируется повысить статус ВФТМ с республиканского до межрегионального. По словам председателя, сейчас в составе форума — 26 юридически зарегистрированных организаций, с которыми ведется активная работа.

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