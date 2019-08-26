Участник WorldSkills из Татарстана: «Ощущения не описать словами»

(Казань, 26 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В «Казань Экспо» на чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019 сегодня завершились работы компетенций «Технология моды», «Производство металлоконструкций» и другие.

«Настроение плавает, не описать словами ощущения», — поделился участник из Татарстана в компетенции «Производство металлоконструкций» Ильнур Давлетшин после окончания работы.

По его словам, задание было средней сложности. На протяжении трех дней участники собирали конструкцию танка, обладающего функциями боевой машины.

Для Ильнура Давлетшина это второй чемпионат по профмастерству. На чемпионате в Абу-Даби в 2017 году он присутствовал в качестве гостя, чтобы понять специфику работы.

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